В МВД рассказали о возможной легализации оружия в Украине
Там считают, что при принятии соответствующего закона, Украина должна использовать мировой опыт и апробированные в других странах модели, информирует
Легализация оборота оружия в Украине должна быть тщательно подготовлена и основываться на успешном опыте соответствующего законодательства других стран. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в
По словам представителя МВД, законопроект о легализации оружия уже прошел первое чтение в Верховной Раде Украины и дорабатывается для окончательного утверждения.
«Верховной Радой в первом чтении уже принят законопроект о легализации оружия, он ждет второго чтения. Думаю и общественное мнение готово к тому, что нужно легализовать оружие. Потому что, по состоянию на сегодняшний день большинство абсолютно искренне будет считать, что оружие это то, что необходимо любому человеку и семье», - заявил Денисенко.