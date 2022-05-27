В МВД рассказали о возможной легализации оружия в Украине

Там считают, что при принятии соответствующего закона, Украина должна использовать мировой опыт и апробированные в других странах модели, информирует ZN.ua.

В МВД рассказали о возможной легализации оружия в Украине
© pixabay/rab_fw

Легализация оборота оружия в Украине должна быть тщательно подготовлена и основываться на успешном опыте соответствующего законодательства других стран. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

По словам представителя МВД, законопроект о легализации оружия уже прошел первое чтение в Верховной Раде Украины и дорабатывается для окончательного утверждения.

«Верховной Радой в первом чтении уже принят законопроект о легализации оружия, он ждет второго чтения. Думаю и общественное мнение готово к тому, что нужно легализовать оружие. Потому что, по состоянию на сегодняшний день большинство абсолютно искренне будет считать, что оружие это то, что необходимо любому человеку и семье», - заявил Денисенко.


Александр Кричковский, ZN.ua

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