Командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине: «Понимаешь, в чем прикол...»

Из нового перехвата СБУ понятно, что за такую «победу» роSSийского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.

Оккупанты несут на войне сокрушительные потери, но продолжают отчитываться в кремль о своих «успехах». Например, о «взятии» села Довгеньке Изюмского района на Харьковщине. Об этом стало известно благодаря телефонному перехвату СБУ .

В частности, захватчики отчитались о захвате села Довгеньке Изюмского района еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои.

Из нового перехвата СБУ понятно, что за такую «победу» роSSийского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.

«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Довгеньке не берем, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Довгеньке еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем», - рассказывает своей матери русский захватчик.

Пока враг активно обстреливает якобы уже «взятое» им Довгеньке и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А наши ВСУ дают достойный отпор оркам.