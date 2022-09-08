Ще одна церква відокремлюється від РПЦ: ухвалено рішення щодо автокефалії

Владимир Путин, патриарх Кирилл

Латвійський Сейм схвалив поправки до закону про Латвійську православну церкву, які затверджують її повну самостійність та незалежність від Російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомляє інформагенство BNS.

Латвійська православна церква — самоврядна церква у складі Московського патріархату. 5 вересня 2022 року президент Латвії Егілс Левітс заявив про намір внести поправки до Закону про Латвійську Православну церкву, які гарантують повну незалежність ЛПЦ від Московського патріархату і фактично оголошують її автокефальний статус.

церква, свічки, молитва, релігія

Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроекту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

Латвійська православна церква заявляла, що висловить офіційну позицію після ухвалення закону.

Латвия Граница


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Службу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУСлужбу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУ
Зволікання ООН щодо розслідуванням теракту в Оленівці коштуватиме життя захисникам "Азовсталі" -"Жінки зі Сталі"Зволікання ООН щодо розслідуванням теракту в Оленівці коштуватиме життя захисникам "Азовсталі" -"Жінки зі Сталі"
Кулеба відповів Путіну на заяву щодо війни в УкраїніКулеба відповів Путіну на заяву щодо війни в Україні
У Зеленського відреагували на погрози Путіна щодо зернової угодиУ Зеленського відреагували на погрози Путіна щодо зернової угоди
Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ щодо зони захисту лише за однієї умови — ЗеленськийУкраїна підтримає пропозицію МАГАТЕ щодо зони захисту лише за однієї умови — Зеленський
У відповідь на рішення Єврокомісії посилити візові правила для росіян Путін запропонував скасувати візи для європейцівУ відповідь на рішення Єврокомісії посилити візові правила для росіян Путін запропонував скасувати візи для європейців
Путін ще не ухвалив політичного рішення щодо «референдумів»: чому так?Путін ще не ухвалив політичного рішення щодо «референдумів»: чому так?
У Європі винесли вердикт росіянці, яка спонсорувала окупантів: деталі рішення судуУ Європі винесли вердикт росіянці, яка спонсорувала окупантів: деталі рішення суду
Голова Європарламенту підтримує ініціативу України щодо трибуналу для ПутінаГолова Європарламенту підтримує ініціативу України щодо трибуналу для Путіна
Законопроєкт «слуг народу» щодо НАБУ пройшов комітет: експерт називає можливі сценарії розвитку подійЗаконопроєкт «слуг народу» щодо НАБУ пройшов комітет: експерт називає можливі сценарії розвитку подій
Последние новости
Подгружаем последние новости