WP: Що б не говорили про вбивство доньки Дугіна, Кремлю вірити не можна

Всі заяви Кремля про смерть Дарії Дугіної варто розглядати не як опис реальності, а як політичний інструмент, інформує ZN.ua.

WP: Що б не говорили про вбивство доньки Дугіна, Кремлю вірити не можна
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В неділю підкладена в автомобіль бомба вбила доньку одного з найбільш помітних ідеологів російського націоналізму. Алєксандр Дугін повинен був разом зі своєю 29-річною донькою Дарією їхати додому після заходу в передмісті Москви. Але його рішення в останній момент сісти в інше авто врятувало йому життя, спровокувавши підозри, що саме російський націоналіст був ціллю атаки. Донька Дугіна померла миттєво.

Уряд Росії звинувачує у всьому Київ, мовляв, українці намагалися вбити Дугіна, щоб помститися. Оскільки він став одним з фанатичних адвокатів ідеї про те, що Москва повинна окупувати Україну і приєднати її до нової Російської імперії. Українська сторона заперечує причетність, - пише Washington Post. У таких дивних справах важко з’ясувати правду. Але існує одне надійне правило, якого варто дотримуватися: не потрібно вірити всьому, що каже Кремль. Натомість краще пам’ятати кілька важливих речей, намагаючись розібратися в тому, що сталося.

По-перше, Дугін не такий впливовий, як дехто каже. Він «не мозок Путіна». Немає жодних доказів того, що Дугін зустрічався особисто з Путіним хоча б колись, не кажучи вже про те, щоб регулярно давати йому поради. І навряд чи російський автократ проводить вільний час, читаючи чужі політичні трактати. Путіну не потрібно було читати писанину Дугіна, щоб додуматися до анексії Криму чи спроб підірвати українську державність. Обидві ідеї були поширені серед певних кіл в Москві. У Путіна є свій мозок.

По-друге, вбивство Дугіна ніяк не впливає на російську війну проти України. Організація такої атаки під носом у Путіна може трохи підвищити українську мораль. Але ризик занадто великий і не вартий того, щоб атакувати когось, хто не грає ніякої ролі в розв’язаній Москвою війні. Дугін не обіймає жодної державної посади. Його єдина функція - пропагандист. І таких у Росії більш ніж достатньо. І Дугін, і його покійна донька вдавалися до геноцидної риторики проти українців, що включає їх в потік російського державного дискурсу сьогодні.


Лесь Димань, ZN.ua





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