Готовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в Украине
Это первые совместные военные учения после вторжения россии в Украину.
РоSSия и Китай запустили стратегические бомбардировщики над Японским и Восточно-Китайским морями. В это же время президент США Джо Байден находился в Токио. Об этом сообщает издание The Washington Post в своей статье.
Издание информирует, это первые совместные военные учения после вторжения россии в Украину. Они являются явным сигналом о растущем стратегическом партнерстве между Москвой и Пекином.
В США также отреагировали на проведенные учения:
«Это показывает, что Китай по-прежнему готов тесно сотрудничать с россией, несмотря на зверства, которые россия совершает в Украине», — сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США.
Отметим, ранее Китай и рф уже проводили учения, однако возобновление их проведения после вторжения в Украину стало подтверждением сотрудничества Китая и страны-агрессора.