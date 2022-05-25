Оккупанты изымают книги на украинском из библиотек на захваченных территориях

Они называют это "борьбой с экстримизмом".

Оккупанты изымают книги на украинском из библиотек на захваченных территориях
© Sputnik Грузия

Оккупанты начали так называемую инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Все это делается работниками библиотеки им. Крупской в Донецке. На сегодняшний день уже завершена оценка библиотек и школьной литературы в Мангуше и Никольском. Все книги, содержащие "экстремистское содержание" изъяты", - рассказал он.

Андрющенко объяснил, что к экстремистской литературе отнесли, в частности, все учебники истории Украины.

"Потому что освободительное движение и московия. Об УПА и Степане Андреевиче вообще промолчим. То же учебники по литературе. Потому что Стус - снова экстремист. В итоге - все украиноязычные книги изъяты для уничтожения", - пояснил советник мэра.

Он также уверен, что Мариуполь – следующий город, где будут бороться с украиноязычными книгами.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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