Китай будет с Россией до конца, но мир уже должен поблагодарить Украину - эксперт

Профессор Гарвардского университета объяснил, как Пекин помогает Москве в войне против Украины, информирует ZN.ua.

Китай будет с Россией до конца, но мир уже должен поблагодарить Украину - эксперт
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Си Цзиньпин и Владимир Путин создали хоть и не объявленный, но более активный союз, чем любой из тех, которые создали США.

Об этом в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал профессор Школы управления имени Джона Кеннеди в Гарвардском университете Грэхам Аллисон. Он напомнил, как в феврале, в разгар Олимпиады в Пекине, лидеры Китая и РоSSии объявили о безграничной дружбе.

«Китайско-роSSийский союз более оперативный, чем, например, американский союз с Индией. Это означает больше поддержки. Будет ли Си Цзиньпин поддерживать Путина до конца? Без сомнения», – убежден Аллисон.

Он отметил, что китайская поддержка РоSSии в войне против Украины выражается в обмене разведывательными данными, а также в обеспечении средствами кибервойны. Пекин постоянно повторяет роSSийскую пропаганду о причинах роSSийской войны против Украины. Однако, по словам Аллисона, Китай тоже постоянно анализирует все военные аспекты этой войны.

Эксперт отметил, что Украина «удивила мир» своей стойкостью, а РоSSия, наоборот, своей некомпетентностью. По мнению Аллисона, ситуация на поле битвы может убедить Пекин, что «сейчас не лучшее время начинать войну против Тайваня».

«И за это мы уже должны поблагодарить украинцев», – сказал он.


Лесь Димань, ZN.ua

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