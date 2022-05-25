К вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области Украины

За три месяца войны с роSSийскими оккупантами, которые наносят удары по мирным городам, украинцы практически каждый день слышат сигналы воздушной тревоги. Так, в Луганской области тревога практически не прекращается, а в Харьковской - она звучала 545 раз.

Данные о воздушных тревогах в разных регионах Украины по состоянию на 9:00 24 мая опубликовал Telegram-канал UA War Infographics, информирует Апостроф.

Тройка областей Украины с самыми длительными воздушными тревогами выглядит так:

  • Луганская область - 53 дня 5 часов 7 минут
  • Харьковская область - 19 дней 15 часов 3 минуты
  • Черниговская область - 16 дней 49 минут

Далее следуют Киев, Житомирская, Запорожская и Днепропетровская области.

Меньше всего воздушных тревог за время войны было объявлено во временно оккупированной Херсонской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Отметим, за три месяца войны РоSSия выпустила по Украине 2 275 ракет и нанесла более 3 тысяч авиаударов, в основном по объектам гражданской инфраструктуры. 35% роSSийских ракет Украина сбивает.


Лена Руденко, Апостроф

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