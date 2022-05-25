Бойцов из Азовстали удерживают в удовлетворительных условиях, сообщает The Guardian

Украинские военнослужащие, три месяца защищавшие Мариуполь, послеэвакуации бойцов из металлургического комбината «Азовсталь», удерживаются Россией в «удовлетворительных» условиях. О судьбе героев рассказала жена командир батальона "Азов", пишет The Guardian .

Денис Прокопенко получил возможность позвонить жене Екатерине и сообщил, что с ним все нормально, его и собратьев содержат в удовлетворительных условиях. Имел ли он возможность свободно общаться и не оказывали на него давление, неизвестно.

« Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я », – рассказала во вторник The Guardian Екатерина Прокопенко. « Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительны ».