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2022-05-24
Войска РФ укрепляют силы на острове Змеиный
В временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении появились С-400, информирует
© president.gov.ua
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что войска РФ укрепляют силы на острове Змеином.
"Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов – высокая. Рашисты укрепляют силы на острове Змеиный, – отметил Братчук в
По его словам, во временно оккупированном Крыму появились С-400.
"Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы! Война продолжается: спасибо всем, кто об этом не забыл. Вместе к Победе!" - добавил спикер.
Анна Конюченко, ZN.ua