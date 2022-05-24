Войска РФ укрепляют силы на острове Змеиный

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что войска РФ укрепляют силы на острове Змеином.

"Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов – высокая. Рашисты укрепляют силы на острове Змеиный, – отметил Братчук в Telegram.



По его словам, во временно оккупированном Крыму появились С-400.

"Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы! Война продолжается: спасибо всем, кто об этом не забыл. Вместе к Победе!" - добавил спикер.