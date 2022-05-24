Войска РФ укрепляют силы на острове Змеиный

В временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении появились С-400, информирует ZN.ua.

Войска РФ укрепляют силы на острове Змеиный
© president.gov.ua

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что войска РФ укрепляют силы на острове Змеином.

"Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов – высокая. Рашисты укрепляют силы на острове Змеиный, – отметил Братчук в Telegram.

По его словам, во временно оккупированном Крыму появились С-400.

"Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы! Война продолжается: спасибо всем, кто об этом не забыл. Вместе к Победе!" - добавил спикер.


Анна Конюченко, ZN.ua

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