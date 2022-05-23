Они абсолютно уверенно роют ров, который должен их отделить от другого мира, - Тарас Чорновил о россии

Они абсолютно уверенно роют ров, который должен их отделить от другого мира, - Тарас Чорновил о россии

Чтобы оградить россиян от другой жизни, власть страны роет ров.

Об этом в интервью Сергею Пояркову в эфире канала «Утро Февраля» сказал украинский политический деятель Тарас Чорновил.

По его словам, путин превращает россию в зону.

«Они абсолютно уверенно роют ров, который должен их отделить от другого мира. Еще сейчас можно покинуть россию, но уже труднее. То есть, хотите – уезжайте, а мы тут будем строить то, что нам нужно. И этот ров должен оградить от информационных потоков. Сейчас они судятся с Википедией, уже даже с англоязычной. А дальше начнут отключать интернет. Жить никчемной жизнью, но чувствовать величие – это самое страшное», - заявил он.


user, politeka.net

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