Над Мариуполем нависла угроза эпидемической катастрофы из-за массовых захоронений

Хаотические захоронения и характерные для Мариуполя летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе в оккупированном Россией городе. Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в Telegram канале Мариупольского городского совета.

"Кроме гуманитарной катастрофы, созданной оккупантами и коллаборантами, город стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний. 100 тысяч человек продолжают жить без воды. Канализация не работает. По всему городу есть хаотические захоронения", - подчеркнул мэр.

Бойченко предупреждает, что летние дожди вымоют к морю, рекам и источникам питьевой воды, которыми пользуются горожане, опасные соединения.

Он также подчеркнул, что именно поэтому оставшихся в оккупации людей нужно безопасно эвакуировать.