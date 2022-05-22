Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года. За ответное решение проголосовали депутаты парламента.

«Утвердить указ президента Украины от 17 мая 2022 №341 «О продлении срока действия военного положения в Украине», - говорится в принятом законе .

Закон должен быть немедленно объявлен через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Как отметили ранее в президентской фракции «Слуга народа», военное положение в Украине продлили сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. При этом в случае необходимости парламент может в любой момент его отменить.

Также, согласно тому же указу президента, продлен срок всеобщей мобилизации до 23 августа.