Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года. За ответное решение проголосовали депутаты парламента.
«Утвердить указ президента Украины от 17 мая 2022 №341 «О продлении срока действия военного положения в Украине», - говорится в принятом
Закон должен быть немедленно объявлен через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.
Как отметили ранее в президентской фракции «Слуга народа», военное положение в Украине продлили сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. При этом в случае необходимости парламент может в любой момент его отменить.
Также, согласно тому же указу президента, продлен срок всеобщей мобилизации до 23 августа.
Отметим, что в прошлый раз действие военного положения было продлено на 30 дней и заканчивается 25 мая.
Военное положение предусматривает возможность, в частности, введение комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров и т.д.