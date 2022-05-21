Новостей.COM ⇒
2022-05-21
В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе
Кроме стройматериалов сгорели заправочная станция и другие склады, информирует
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
В результате удара была уничтожена база строительной компании.
Ким подчеркнул, что в результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады.
"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это удручает, но не остановит", - добавил глава ОВА.
Анна Конюченко, ZN.ua