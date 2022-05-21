В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил , что войска РФ , в субботу, 21 мая, нанесли ракетный удар по Николаевской области.

В результате удара была уничтожена база строительной компании.

Ким подчеркнул, что в результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это удручает, но не остановит", - добавил глава ОВА.