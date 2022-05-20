"Как мне отсюда свалить?": жена отрезвила оккупанта, который мечтает сбежать из Украины

оккупант, война с россией, вторжение

Он просит жену позвонить юристу Татьяне и узнать, чем ему грозит отказ воевать.

РоSSийские оккупанты начали искать легальный способ убраться с территории нашего государства, пока они не превратились в "груз 200".

Об этом стало известно благодаря перехвату военной разведки Украины, видео разговора обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В разговоре оккупант по имени Павел признался, что должен отслужить по контракту еще 9 месяцев. Он просит жену позвонить юристу Татьяне и узнать, чем ему грозит отказ воевать. Солдат рф больше не желает участвовать в этом аду.

"Позвони военному юристу, проконсультируйся как мне отсюда вообще уволиться и свалить, нах*й? Грозит или не грозит... мне до конца контракта еще 9 месяцев. Скажи, что на "спецоперации", хочет уволиться, типа, и не отпускают" – сказал оккупант жене.

Жена ему ответила, что никто не имеет права его там держать и добавила, что "дохр*нища" людей уволиться хотят.

В следующем разговоре она сообщила оккупанту, что узнала у юриста, что если он находится в Украине по какому-либо приказу, то из-за увольнения ему может грозить тюремный срок. Юрист также рассказал ей, что уволиться и выйти из войны в Украине сейчас "очень мало шансов".

Она также заявила мужчине, что в город Алейск в Алтайском крае рф привезли 150 гробов, а "от алейского ничего не осталось".


Александра Павленко, politeka.net

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