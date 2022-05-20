Посол Мельник подозревает, что Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение
Берлин, вероятно, ожидает прекращения огня, чтобы исчезла необходимость в смелых решениях, информирует
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может затягивать время, чтобы не поставлять Украине тяжелое вооружение. Во время интервью
"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано всего семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Германии", - отметил Мельник.
Заблокирована и передача Украине от Словении танков Т-72. Причина в том, что Берлин не дает стране хорошую замену.
"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", - добавил посол.