Посол Мельник подозревает, что Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может затягивать время, чтобы не поставлять Украине тяжелое вооружение. Во время интервью RND он отметил, что на встрече глав Минобороны НАТО в Рамштайне были достигнуты договоренности о передаче нашей стороне 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард", и сейчас их до сих пор не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано всего семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Германии", - отметил Мельник.

Заблокирована и передача Украине от Словении танков Т-72. Причина в том, что Берлин не дает стране хорошую замену.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", - добавил посол.