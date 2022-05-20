РоSSияне теперь хотят захватить конкретные села: в ISW рассказали об изменении тактики РФ

РоSSийские военные теперь действуют не на уровне батальонно-тактических групп, а на уровне роты, сообщает Институт изучения войны США . Эксперты считают, что это свидетельствует о том, что рашисты хотят захватить на Донбассе конкретные села.

У россиян не исчезла проблема в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак, отметил неназванный представитель Пентагона.

Оккупанты также пытаются возобновить наступление юго-западнее Изюма - однако безуспешно, констатируют специалисты. Также вчера, 19 мая, они не продвинулись на Славянском и Лиманском направлениях. Безрезультатным можно считать попытку прорвать оборону ВСУ к западу и востоку от Авдеевки, поэтому эти территории захватчики обстреляли.

"РоSSияне активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк", - отмечают эксперты.