РоSSияне теперь хотят захватить конкретные села: в ISW рассказали об изменении тактики РФ
Сейчас у них нет успеха ни на одном из направлений.
РоSSийские военные теперь действуют не на уровне батальонно-тактических групп, а на уровне роты, сообщает
У россиян не исчезла проблема в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак, отметил неназванный представитель Пентагона.
Оккупанты также пытаются возобновить наступление юго-западнее Изюма - однако безуспешно, констатируют специалисты. Также вчера, 19 мая, они не продвинулись на Славянском и Лиманском направлениях. Безрезультатным можно считать попытку прорвать оборону ВСУ к западу и востоку от Авдеевки, поэтому эти территории захватчики обстреляли.
"РоSSияне активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк", - отмечают эксперты.