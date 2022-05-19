NYT: РоSSия – фашистское государство, время об этом сказать вслух
Если бы Украина не сопротивлялась роSSийской фашистской войне на уничтожение, это была бы очень мрачная весна для демократий по всему миру, информирует
Фашизм как идея никогда не был повержен. Этот культ нерациональности и насилия не разрушен как аргумент. Пока нацистская Германия казалась сильной, для европейцев и других народов фашизм был соблазнительным.
Только на полях битвы Второй мировой войны он был повержен. И вот он снова вернулся. На этот раз страна, ведущая фашистскую войну на уничтожение – это РоSSия. Если она победит, фашисты по всему миру будут рады. Об этом в статье для
Он отмечает, что люди совершают ошибку, когда ограничивают свой страх перед фашизмом четкими образами Адольфа Гитлера и Холокоста. Фашизм имел итальянское происхождение, он был популярен в Румынии, где православные христиане мечтали о чистках. Он имел поклонников по всей Европе и даже в Америке. Во всех своих вариациях он всегда олицетворял триумф воли над здравым смыслом. Именно поэтому ему невозможно дать удовлетворительное определение. Люди ожесточенно спорят, что можно назвать фашизмом, а что нет. Но современная РоSSия, по мнению историка, отвечает большинству критериев, которые ученые обычно используют для идентификации фашизма.
В РоSSии существует культ личности Владимира Путина. В стране существует культ мертвых, сформированный на основе Второй мировой войны. РоSSия лелеет миф о давно прошедших временах имперского величия, которые якобы нужно вернуть с помощью войны против Украины.
«Это не первый случай, когда Украина стала объектом фашистской войны. Завоевание страны было главной целью войны Гитлера в 1941 году. Гитлер считал, что СССР, тогда господствовавший над Украиной, был еврейским государством. Он хотел заменить советское правление своим собственным и присвоить плодородные украинские земли. В СССР должен был начаться голод, а Германия в это время стала бы империей. В его представлениях это была легкая задача, потому что СССР, по его мнению, был искусственным образованием, а украинцы – колониальным народом», – пишет Снайдер.