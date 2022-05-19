NYT: РоSSия – фашистское государство, время об этом сказать вслух

Фашизм как идея никогда не был повержен. Этот культ нерациональности и насилия не разрушен как аргумент. Пока нацистская Германия казалась сильной, для европейцев и других народов фашизм был соблазнительным.

Только на полях битвы Второй мировой войны он был повержен. И вот он снова вернулся. На этот раз страна, ведущая фашистскую войну на уничтожение – это РоSSия. Если она победит, фашисты по всему миру будут рады. Об этом в статье для New York Times пишет историк Йельского университета Тимоти Снайдер.

Он отмечает, что люди совершают ошибку, когда ограничивают свой страх перед фашизмом четкими образами Адольфа Гитлера и Холокоста. Фашизм имел итальянское происхождение, он был популярен в Румынии, где православные христиане мечтали о чистках. Он имел поклонников по всей Европе и даже в Америке. Во всех своих вариациях он всегда олицетворял триумф воли над здравым смыслом. Именно поэтому ему невозможно дать удовлетворительное определение. Люди ожесточенно спорят, что можно назвать фашизмом, а что нет. Но современная РоSSия, по мнению историка, отвечает большинству критериев, которые ученые обычно используют для идентификации фашизма.

В РоSSии существует культ личности Владимира Путина. В стране существует культ мертвых, сформированный на основе Второй мировой войны. РоSSия лелеет миф о давно прошедших временах имперского величия, которые якобы нужно вернуть с помощью войны против Украины.