Посол Мельник не исключает возможного возобновления нормандского формата

Он подчеркнул, что Париж и Берлин имеют доверие представителей и украинской власти, и путинского режима, информирует ZN.ua.

Посол Мельник не исключает возможного возобновления нормандского формата
© Коллаж ZN.UA

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРН и Францию стать посредниками в обновленной версии нормандского формата. С таким предложением он выступил во время интервью RND.

"Нормандский формат никто не отменял, но Путин все равно начал эту войну. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника", — сказал Мельник.

Он подчеркнул, что эти страны пользуются доверием и Украины, и РоSSии. О последнем, в частности, свидетельствуют постоянные телефонные разговоры диктатора Путина с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцом.

"Это значит, что есть определенный уровень доверия. Было бы неправильно, если бы вы не воспользовались этой возможностью", - пояснил Мельник.

Посол отмечает, что это может стать причиной прекращения этой "варварской войны".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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