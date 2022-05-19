Посол Мельник не исключает возможного возобновления нормандского формата
Он подчеркнул, что Париж и Берлин имеют доверие представителей и украинской власти, и путинского режима, информирует
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРН и Францию стать посредниками в обновленной версии нормандского формата. С таким предложением он выступил во время интервью
"Нормандский формат никто не отменял, но Путин все равно начал эту войну. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника", — сказал Мельник.
Он подчеркнул, что эти страны пользуются доверием и Украины, и РоSSии. О последнем, в частности, свидетельствуют постоянные телефонные разговоры диктатора Путина с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцом.
"Это значит, что есть определенный уровень доверия. Было бы неправильно, если бы вы не воспользовались этой возможностью", - пояснил Мельник.
Посол отмечает, что это может стать причиной прекращения этой "варварской войны".