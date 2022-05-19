"Наше государство никого не бросает": Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Украина освободит все оккупированные территории и вернет все, что по праву принадлежит нам. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении .

Президент обратился к жителям всех оккупированных ныне Россией территорий и также упомянул Геноцид крымскотатарского народа, который РоSSия устроила в 1944 году.

“Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется. О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014-й год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым», – сказал Зеленский.

Также, по словам президента, государство будет защищать всех, кто пострадал от оккупации и будет оказывать им поддержку.

"Специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей. Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму, и на оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства", – сказал Зеленский.

От прогнозов о сроках освобождения от оккупации украинских земель президент воздержался. Он подчеркнул, что все покажет ситуация на поле боя.