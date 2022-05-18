ДБР проверяет заместителя гендиректора ЧАЭС относительно возможной помощи оккупантам в захвате станции

Государственное бюро расследований проверяет заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции на предмет содействия роSSийским военным в захвате АЭС в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

По информации правоохранительного органа, чиновник самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался в Закарпатской области. Он не обеспечил физическую защиту станции, что входило в его прямые обязанности.

В марте сотрудники ДБР и СБУ задержали военнослужащего. Ему сообщили о подозрении в дезертирстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь следователи также проверяют должностное лицо на причастность к подрывной деятельности против Украины. В частности, устанавливают, помогал ли мужчина военным РФ захватить ЧАЭС в конце февраля.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС и по месту жительства заместителя гендиректора, изъяв документы и цифровые носители информации. Также были допрошены свидетели. Теперь готовится проведение судебной психологической экспертизы и планируется допрос других должностных лиц станции.

По результатам указанных следственных действий будет решено, сообщат ли военнослужащему о подозрении в государственной измене.