ДБР проверяет заместителя гендиректора ЧАЭС относительно возможной помощи оккупантам в захвате станции

Правоохранители уже задержали чиновника.

ДБР проверяет заместителя гендиректора ЧАЭС относительно возможной помощи оккупантам в захвате станции
Фото иллюстративное
© КГГА, Алексей Самсонов

Государственное бюро расследований проверяет заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции на предмет содействия роSSийским военным в захвате АЭС в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

По информации правоохранительного органа, чиновник самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался в Закарпатской области. Он не обеспечил физическую защиту станции, что входило в его прямые обязанности.

В марте сотрудники ДБР и СБУ задержали военнослужащего. Ему сообщили о подозрении в дезертирстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь следователи также проверяют должностное лицо на причастность к подрывной деятельности против Украины. В частности, устанавливают, помогал ли мужчина военным РФ захватить ЧАЭС в конце февраля.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС и по месту жительства заместителя гендиректора, изъяв документы и цифровые носители информации. Также были допрошены свидетели. Теперь готовится проведение судебной психологической экспертизы и планируется допрос других должностных лиц станции.

По результатам указанных следственных действий будет решено, сообщат ли военнослужащему о подозрении в государственной измене.


Максим Царук, ZN.ua

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