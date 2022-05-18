Партизаны работают, оккупанты готовятся к обороне и завидуют ВСУ – сводка Запорожской ОВА

В городе продолжают находить мертвыми оккупантов, а те между тем строят фортификационные сооружения, информирует ZN.ua.

Партизаны работают, оккупанты готовятся к обороне и завидуют ВСУ – сводка Запорожской ОВА
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Жители Мелитополя Запорожской области отказываются жить под оккупацией и противодействуют всем доступным методам: одни успешно проводят партизанскую борьбу, другие – игнорируют "гуманитарную помощь" от россиян. А еще оккупанты готовятся обороняться и завидуют ВСУ. Об этом вечером 17 мая сообщила Запорожская областная военная администрация в свое сводке.

“В Мелитополе партизаны ликвидировали роSSийские военные высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе роSSийские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан”, – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

В сообщении не уточнили, сколько офицеров ликвидировали партизаны. Однако по состоянию на 22 апреля в городе было обнаружено мертвыми около 100 оккупантов.

"При этом захватчики, согласно телефонным перехватам, совершенным СБУ, завидуют, что у украинцев, защищающих Запорожскую область, есть "Байрактары", а также с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины", – добавили также в областной администрации.

А еще жители области всячески избегают сотрудничества с оккупантами. Так, в селе Большая Белозерка Васильевского района россияне попытались раздавать гуманитарную помощь. За ней пришло только пять человек.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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