Нет ничего святого: оккупанты обстреляли эвакуационный автобус из "Градов", фото

РоSSийские оккупанты снова обстреляли Луганскую область - под атакой оказались автобусы с эвакуируемыми жителями.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, информирует Апостроф.

Чиновник сообщил об обстрелах автобусов с людьми, которые были эвакуированы из Северодонецка и Лисичанска - речь идет от 30 взрослых и 6 детей.

Кроме того, были спасены спасены 8 жителей Врубовки и еще 32 человека - из Горской территориальной общины. В общей сложности - 73 человека.

Ранее мы сообщали, что этой ночью в Горском и Золотом на Луганщине было очень неспокойно. Оккупанты из артиллерии обстреливали все населенные пункты общины, разрушены около двадцати жилых домов.


Евгений Устименко, Апостроф

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