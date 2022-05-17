Украинские беженцы уедут из Болгарии до 31 мая

Во время войны в Украине около 250 000 граждан нашли для себя временное убежище в Болгарии. При этом уже до 31 мая большинство из них вынуждены будут покинуть страну. Все дело в том, что власть страны не продлила разрешение на размещение беженцев в отелях, и их будут выселять.

Таким образом, до 31 мая украинские беженцы в Болгарии будут вынуждены освободить гостиницы, куда их расселяли после приезда в страну, а это около 65 000 человек. Более половины из этих граждан заявили о готовности уехать из Болгарии и вернутся в Украину до конца мая. Остальные попробуют остаться в стране, изменив место жительства.

Многие беженцы заявляют о желании поселиться в арендуемом жилье, еще часть планирует переселиться к родственникам или близким.

Почти 70% беженцев из Украины хотели бы работать в Болгарии, еще около 10 % готовы работать, если их дети будут приняты в детские сады.

Снимать жилье в Болгарии стоит не дороже, чем в Украине. Аренда однокомнатной квартиры в центре небольшого города будет стоить примерно 7,7 тыс. грн в месяц, а однокомнатная квартира подальше от центра – 5,7 тыс. грн. Снять трехкомнатную квартиру в центре на большую семью, либо на две семьи, обойдется в 13,7 тыс. грн.

Цены на аренду в столице Варне варьируются от 300 до 1,5 тыс. долларов (8,7 тыс. грн – 43,8 тыс. грн) в месяц, в зависимости от количества комнат и ремонта. Коммунальные услуги обойдутся дополнительно в среднем 2,5 тыс. грн в месяц (включая воду, газ, свет).

Ранее сообщалось, как украинским беженцам найти работу в Болгарии без опыта и образования.