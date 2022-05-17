Взятием Мариуполя война не закончится. Украине нужно сплотиться в семью — боевой инструктор "Азова"

Инструктор "Азова" Георгий Купарашвили отметил, что с первого дня войны тактикой РоSSии было растянуть силы и ресурсы Украины, ударив по всей стране. О том, как обороняются "азовцы" и гарнизон Мариуполя и почему воля армии и народа к сопротивлению играет главную роль в войне, он рассказал в интервью редактору ZN.UA Инне Ведерниковой.

"Давайте я вам скажу одну непопулярную вещь на примере Ирака. В любой войне есть так называемый центр гравити. Американцы думали, что гравитационный центр, то есть сила и мощь Ирака, как в старые времена, в столице. Взяли замок и все. Однако после взятия Багдада сопротивление только усилилось. Потом решили, что надо свергнуть правительство. Взяли Хуссейна, судили. Сопротивление прекратилось? Нет, наоборот. Появились духовные лидеры. Суть этого гравитационного центра не в точке на карте, не в каком-то правительстве, а в противостоянии народа, желании бороться.", – объясняет он.

По словам Купарашвили, даже если бы россияне взяли Киев – это бы не закончило войну.

"Как она не закончится и взятием Мариуполя. Да, сейчас уже большая дистанция. На Донбассе они закрыли весь воздух. Их воздушное превосходство такое, что наших ребят просто уничтожат. Гражданские просто не могут представить себе, что такое быть в окружении. Когда тебя три месяца утюжат с воздуха, с моря, а ты стоишь и воюешь. Бог только знает, какими ресурсами", - отмечает Купарашвили.

Инструктор также рассказывает, что все командиры "Азова" – люди железной воли.

"Командир полка Денис Прокопенко — человек железной воли, железного характера, и он задает пример. Все командиры "Азова" — это люди железной воли. Вот то, что у "Азова" получается идеально, — это вести примером. Когда у нас были проблемы и из-за ранений приходилось переводить командиров на другие направления, на их место вставали подчиненные и также вели примером", - рассказывает он.

Бойцы полка защищают "друг друга, свою семью, а уже потом страну, ценности, свободу".

"Азов" до войны был одним, а после начала войны стал другим. "В огне железо превращается в сталь, а народ в нацию..." — сказал Коновалец. Вот так и произошло с "Азовом". До этого была команда, подразделение, а во время войны он превратился в сплоченную семью. Они друг за друга будут не то что глотки рвать… И то же самое всем надо сделать. Украине надо сплотиться в семью", - подытожил Купарашвили.