РоSSия продолжает равнять Северодонецк с землей: фото разрушений

За предыдущие сутки рашисты обстреляли Северодонецк – они попали в два корпуса больницы, в здание научно-производственного объединения и повредили несколько многоэтажек, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует "Оперативный ВСУ" в Telegram-канале.

"Среди раненых жители Горного, Золотого и Боровского. Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения" материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", – сообщил Гайдай.

Отмечается, что два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевасе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горной общины.