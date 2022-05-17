Русские отходят на Северодонецком направлении: в Генштабе сообщили о новых неудачах врага

Русские отходят на Северодонецком направлении: в Генштабе сообщили о новых неудачах врага

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия он сосредоточил на Донецком направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Так, согласно сообщению, на Слобожанском направлении враг сосредотачивает основные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны, на Харьковском направлении сосредоточился на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск, а на Славянском осуществляет доукомплектование и пополнение потерь, пытается возобновить наступление.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево и усиливал группировку войск.

Также сообщается, что на Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино враг понес потери и отошел. На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Выскрива, однако без успеха.

На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледар. Он также был безуспешным.

Тем временем в акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, оккупанты ведут подъемно-спасательные работы на месте уничтожения роSSийского десантного катера.

Остров Змеиный

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях было отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, один зенитно-ракетный комплекс “Тор”, шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиковРоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиков
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Самолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за суткиСамолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за сутки
Украинские защитники уничтожили роSSийскую крылатую ракету типа "Х", летевшую в направлении ОдессыУкраинские защитники уничтожили роSSийскую крылатую ракету типа "Х", летевшую в направлении Одессы
Оккупанты снова атакуют Черниговскую и Сумскую области и штурмуют границу: в МВД сообщили деталиОккупанты снова атакуют Черниговскую и Сумскую области и штурмуют границу: в МВД сообщили детали
Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачемБеларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем
Жены боевиков “ЛНР” жалуются, что русские бросили их мужей и отошли от Харькова – видеоЖены боевиков “ЛНР” жалуются, что русские бросили их мужей и отошли от Харькова – видео
За сутки украинская ПВО сбила восемь воздушных целей врагаЗа сутки украинская ПВО сбила восемь воздушных целей врага
Рашисты наступают на Бахмутском направлении: сводка Генштаба ВСУ на утро 15 маяРашисты наступают на Бахмутском направлении: сводка Генштаба ВСУ на утро 15 мая
В ОК "Юг" сообщили о гуманитарном кризисе на временно оккупированных территориях юга УкраиныВ ОК "Юг" сообщили о гуманитарном кризисе на временно оккупированных территориях юга Украины
На Донецком направлении враг концентрируется на подготовке к наступлению на Северодонецк, Соледар и БахмутНа Донецком направлении враг концентрируется на подготовке к наступлению на Северодонецк, Соледар и Бахмут
РоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробностиРоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости