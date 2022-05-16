Путин на встрече ОДКБ рассказывал о биолабораториях в Украине

Тема биооружия в Украине сегодня была номер один в РоSSии, информирует ZN.ua.

Путин на встрече ОДКБ рассказывал о биолабораториях в Украине
© Официциальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве рассказывал его участникам о будто бы полученных доказательствах существования на территории Украины «лабораторий по созданию биологического оружия».

«Теперь получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия, в нарушение конвенций о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве», - заявил глава соседнего государства.

По его утверждениям на постсоветском пространстве «Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению. Их основная задача - сбор биоматериалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний».

Заявления РФ о будто бы биологическом оружие в Украине не новые, но сегодня они были главной темой дня. Так, утром замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РоSSия поднимет «вопрос с биолабораториями в Украине» в рамках конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что США создали биологические лаборатории по периметру РоSSии и их «можно рассматривать фактически как создание объектов НАТО».


Ирина Знась, ZN.ua

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