Путин на встрече ОДКБ рассказывал о биолабораториях в Украине

Президент РФ Владимир Путин во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве рассказывал его участникам о будто бы полученных доказательствах существования на территории Украины «лабораторий по созданию биологического оружия».

«Теперь получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия, в нарушение конвенций о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве», - заявил глава соседнего государства.

По его утверждениям на постсоветском пространстве «Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению. Их основная задача - сбор биоматериалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний».