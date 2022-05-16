Atlantic Council: Способность РоSSии использовать химическое оружие вызывает сомнения
РоSSийский химический арсенал слишком стар и опасен даже для самих роSSийских солдат, которые вряд ли умеют пользоваться таким оружием, информирует
Учитывая провалы роSSийской войны против Украины, растет страх, что Владимир Путин может отважиться применить химическое или биологическое оружие против украинских военных и гражданских. Но на сколько это реалистично?
Об этом в статье для
Химические виды оружия, вызывающие нервно-паралитическую реакцию, ожоги и удушье, разработаны для убийства или искалечения жертв. К примеру, РоSSия использовала яд «Новичок», пытаясь убить политического оппонента в Солсбери в 2018 году. Биологические агенты, такие как кастор и ботулизм, либо убивают, либо делают людей недееспособными. Например, вскоре после терактов 11 сентября 2001 неизвестные рассылали конверты с сибирской язвой, пытаясь таким образом убить членов Конгресса США.
«Я сам пережил страх перед химической атакой, когда во время войны в Персидском заливе в 1991 году осматривал неразорвавшийся подозрительный снаряд, а также во время вторжения в Ирак в 2003-м. Я не знал наверняка, хорошо ли сидит мой костюм химической защиты и нет ли где-нибудь щели, через которую мне могли угрожать невыразимые страдания. К счастью, ничего ужасного не произошло. Это были ложные тревоги. Но даже такие безосновательные страхи очень отрезвили», - пишет Коннабл.