Учитывая провалы роSSийской войны против Украины, растет страх, что Владимир Путин может отважиться применить химическое или биологическое оружие против украинских военных и гражданских. Но на сколько это реалистично?

Об этом в статье для Atlantic Council пишет профессор Университета Джорджтауна Бен Коннабл, специализирующийся на исследовании вопросов безопасности. Он отмечает, что роSSийский автократ хорошо знает, что химическое и биологическое оружие вызывает особый ужас. Но использовать такие боеприпасы сложно и опасно даже для хорошо подготовленных профессиональных солдат. И оснований полагать, что роSSийские военные сумеют удачно это сделать, практически нет.

Химические виды оружия, вызывающие нервно-паралитическую реакцию, ожоги и удушье, разработаны для убийства или искалечения жертв. К примеру, РоSSия использовала яд «Новичок», пытаясь убить политического оппонента в Солсбери в 2018 году. Биологические агенты, такие как кастор и ботулизм, либо убивают, либо делают людей недееспособными. Например, вскоре после терактов 11 сентября 2001 неизвестные рассылали конверты с сибирской язвой, пытаясь таким образом убить членов Конгресса США .

«Я сам пережил страх перед химической атакой, когда во время войны в Персидском заливе в 1991 году осматривал неразорвавшийся подозрительный снаряд, а также во время вторжения в Ирак в 2003-м. Я не знал наверняка, хорошо ли сидит мой костюм химической защиты и нет ли где-нибудь щели, через которую мне могли угрожать невыразимые страдания. К счастью, ничего ужасного не произошло. Это были ложные тревоги. Но даже такие безосновательные страхи очень отрезвили», - пишет Коннабл.