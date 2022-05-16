Оккупанты готовят попытку наступления в районе Изюма

Силы обороны Харьковской области продолжают держать свои позиции, информирует ZN.ua.

Оккупанты готовят попытку наступления в районе Изюма
© ГСЧС Украины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ в Харьковской области сосредоточены на удержании позиций и подготовке попытки наступления в районе Изюма.

"Враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании позиций и готовит попытку наступления в районе города Изюм", - подчеркнул глава ОВА в Telegram.

По его словам, силы обороны Харьковской области смогут дать отпор любым действиям оккупантов.

"Силы обороны Харьковской области продолжают устойчиво держать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. На все свои действия оккупанты получат достойный отпор от наших защитников", - добавил Синегубов.


Анна Конюченко, ZN.ua

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