Оккупанты готовят попытку наступления в районе Изюма

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ в Харьковской области сосредоточены на удержании позиций и подготовке попытки наступления в районе Изюма.

"Враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании позиций и готовит попытку наступления в районе города Изюм", - подчеркнул глава ОВА в Telegram.

По его словам, силы обороны Харьковской области смогут дать отпор любым действиям оккупантов.

"Силы обороны Харьковской области продолжают устойчиво держать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. На все свои действия оккупанты получат достойный отпор от наших защитников", - добавил Синегубов.