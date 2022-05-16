Оккупанты пытаются обустроить позиции на острове Змеином

Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются, информирует ZN.ua.

Оккупанты пытаются обустроить позиции на острове Змеином
© president.gov.ua

Войска РФ возле острова Змеиный пытаются обустроить позиции и организовать поставки техники, информирует оперативное командование "Юг" в Facebook.

"При этом противник продолжает подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного и пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров. Таким образом, угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают укрепляться на занятых рубежах в Херсонской и Николаевской областях, активных наступательных действий не ведут.

В Херсонской области снова был нанесен удар по Чернобаевке – разрушен состав боеприпасов, погибли 75 роSSийских военнослужащих и уничтожены почти 20 единиц техники.


Анна Конюченко, ZN.ua

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