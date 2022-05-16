"Референдумы" в оккупированных Энергодаре и Херсоне: в МВД рассказали, что задумали россияне

Энергодар, Украина, украинцы, митинг

В МВД Украины раскрыли новые детали, как россияне готовятся к псевдореферендумам на временно захваченных территориях.

От кураторов из россии оккупантам поступило указание готовиться к так называемым референдумам на временно захваченных территориях – в Херсоне и Энергодаре. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Если говорить об Энергодаре и не только, то россияне стараются максимально закрепиться. Они пытаются устанавливать свою власть, они расставляют во многих населенных пунктах "смотрящих", часто из криминального мира", - сказал Денисенко.

По его словам, бывали случаи, когда оккупанты ставят на должности близких родственников или даже любовниц. Кроме того, советник отмечает, что русские готовят "поле" для организации своих фейковых референдумов в ближайшие месяцы.

Вадим Денисенко

"Из россии есть указание, чтобы через несколько месяцев выйти на референдум. О чем этот референдум, они пока не понимают, но они будут концентрироваться на проведении поля для референдума", - пояснил он.

Отметим также, что глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты под разными предлогами собирают паспортные данные жителей для проведения своих "выборов". При этом, он считает, что жители Херсона поддерживают Украину, поэтому на референдум не пойдут.


Галина Струс, politeka.net

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