"Не подходите к нему!": армия рф оставляет ловушки-дроны, украинцев предупредили об опасности

"Не подходите к нему!": армия рф оставляет ловушки-дроны, украинцев предупредили об опасности

Любопытство к нему уже стоило жизни нескольким людям на Донбассе.

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал в Телеграм об особо опасном для жителей прифронтовой зоны новом роSSийском беспилотнике камикадзе, уже убившем несколько мирных украинцев.

Очень важно серьезно отнестись к этой информации, и военным, и особенно гражданским в прифронтовой зоне.

Как сообщается, новейший роSSийский беспилотник «Куб» фирмы ZALA AERO концерна «Калашников». Он убийца-камикадзе. Никогда не возвращается назад. Летит в одну сторону. Похож на украинскую «Фурию», но имеет более заостренные крылья.

Он имеет три режима:

1) наводится на цель, атакует и взрывается в момент попадания в цель при контакте с ней;

2) самоликвидируется;

3) ловушка спускается на парашюте, лежит и ждет, пока к нему кто-то подойдет и затем подрывается.

Любопытство к нему уже стоило жизни нескольким людям на Донбассе.

«Не перепутайте! И никогда не подходите к нему!», - призвал журналист.


Александра Павленко, politeka.net

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