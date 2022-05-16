Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: ранен ребенок

Оккупанты нанесли ракетный удар в понедельник, 16 мая, по Одесской области. В результате обстрела пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок, информирует Одесская городская рада в Telegram.



По информации ОК "Юг", пострадал объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, а также вспыхнул пожар.

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.