Новостей.COM ⇒
2022-05-16
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: ранен ребенок
Пострадал объект туристической инфраструктуры.
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
Оккупанты нанесли ракетный удар в понедельник, 16 мая, по Одесской области. В результате обстрела пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок, информирует Одесская городская рада в
По информации ОК "Юг", пострадал объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, а также вспыхнул пожар.
Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.
Войска РФ продолжают атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, однако попадают в мирных жителей.
Анна Конюченко, ZN.ua