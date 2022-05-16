Почти 75% поляков поддерживают санкции в отношении роSSийских нефти и газа – Rzeczpospolita

"Как вы считаете, нужно ли вводить санкции на энергоресурсы (нефть, газ, уголь) из РоSSии?" – такой вопрос задали участникам опроса SW Research, проведенного специально для для общенационального польского издания, информирует ZN.ua.

В настоящее время в Евросоюзе обсуждают свой шестой пакет санкций против РоSSии, включающий введение эмбарго на нефть. Между тем, Венгрия, сильно зависящая от роSSийской нефти, протестует против такого решения, но в Чехии и Словакии – похожая проблема. В ответ ЕС предложил для упомянутых стран ввести эмбарго на импорт энергоресурсов несколько позже, пишет Rzeczpospolita.

Однако с энергетической зависимостью ситуация в Европе довольно сложная – с этим сталкиваются и Германия и Австрия, очень зависящие от импорта роSSийского газа. Между тем Польша и Болгария уже были отрезаны от роSSийского газа по решению роSSийского «Газпрома», прекратившего поставки в обе страны, поскольку они отказались платить за сырье в рублях, которые РоSSия потребовала от «вражеских государств» после начала войны в Украине.

Киев призывает к полному эмбарго на энергоносители из РоSSии, украинская сторона неоднократно отмечала во время дипломатических переговоров с союзниками, что РоSSия финансирует убийства украинцев денежными средствами от торговли энергоресурсами.


Оксана Коваль, ZN.ua

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