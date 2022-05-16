Оккупанты похвастались, как обстреливают мирных запрещенными снарядами: "Да все ждут, когда Володьку..."

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С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование роSSийскими оккупантами запрещенных средств поражения.

Оккупанты уже не скрывают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения. Об этом стало известно из перехваченного разговора оккупантов, отрывок из которого представили СБУ на странице в Фейсбук.

«Да все ждут, когда Володьку (прим. Ред. - Путина) это все задолбет, он войска выведет и «Тополь», нах*й, сюда накидает. А так, видишь ли, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорит оккупант другому.

Стоит отметить, что с 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование роSSийскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения оккупанты не скрывают, что продолжают нарушать все возможные запреты и не боятся устраивать геноцид украинского народа.

Мы также писали, подразделение «ЛНР» сбежало с поля боя и было задержано россиянами под предлогом того, что они нигде не числятся. Об этом случае рассказала жена военного из так называемого «ЛНР» в новом перехвате телефонного разговора.

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По телефону женщина рассказывает о том, как одно из подразделений «ЛНР» решило сбежать с поля боя, и оказалось на территории россии. Однако, там им оказались не рады.


Дарина Силина, politeka.net

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