Оккупанты не хотят признать, что находятся в тупике, - Зеленский

Они понесут зло обратно в РоSSию.

Оккупанты не хотят признать, что находятся в тупике, - Зеленский
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский убежден, что оккупаны в Украине попали в тупик и их "спецоперация" обанкротилась. Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно придет момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", - заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что, чтобы не "креативили" оккупанты в Херсоне и Мелитополе, как бы ни изображали свою "власть" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там - временное.

"Сегодняшние ракетные удары РоSSии по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанская, городов и общин Донецкой области, вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что выживущие роSSийские солдаты унесут это зло с собой назад в РоSSию", - подчеркнул Зеленский.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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