Зеленский предупредил россиян, чем для них опасны свои же солдаты: "Заберут назад в россию..."

Владимир Зеленский (скрин)

Жестокость роSSийских солдат представляет опасность не только для Украины, но и для россии.

Об этом в своем новом обращении предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

В новом видео глава государства рассказал, что россияне до сих пор не хотят признавать очевидно: их «спецоперация» зашла в тупик и не имеет позитивного для них исхода.

«Но обязательно настанет момент, когда украинский народ додавит захватчиков до полного осознания ими реальности», - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Он пояснил, что реальность заключается в том, что пребывание россиян на всех оккупированных территориях Украины исключительно временное.

«Там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь», - заверил Зеленский.

Президент также предупредил самих россиян о том, что их озлобленные солдаты, которые выживут в войне с Украиной, не сулят ничего хорошего своей стране.

Зеленский

«Вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что роSSийские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад РоSSию. Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность роSSийских военных, которую мы видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время», - подытожил Зеленский.


Дарья Волкова, politeka.net

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