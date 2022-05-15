Из-за больших потерь росармия привлекает к войне в Украине частные военные компании, - Генштаб

Также в РоSSии готовят к отправке 2,5 тысяч резервистов.

Поскольку роSSийские оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике, то объединяют свои силы с представителями роSSийских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В командовании говорят - на отдельных направлениях укомплектованность вражеских подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. К примеру, подобную ситуацию наблюдают на Попаснянском направлении. Здесь подразделения воздушно-десантных оккупационных войск объединяются с частными военными компаниями.

Тем временем на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях РФ идет подготовка почти 2,5 тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.

А на Харьковском направлении РоSSия использует подразделения, которые сформированы при мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ситуация по другим направлениям по состоянию на 18.00 15 мая такова:

Страна-агрессор продолжает попытки установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской, Херсонской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

- на Волынском и Полесском направлениях активных действий враг не производил. Белорусские войска продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы.

- на Северском направлении оккупанты продолжают усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Курской и Белгородской областях. РФ обстреливала украинские территории и наносила ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области.

- на Харьковском направлении захватчики систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Оккупанты безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное.

- на Донецком направлении противник производит интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, а также пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

- на Северодонецком направлении росармия при поддержке артиллерии вела боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. А в районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

- на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

- на Авдеевском направлении россияне понесли потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках враг применил тяжелые огнеметные системы.

- на Кураховском направлении захватчики вели штурмовые и наступательные операции, используя поддержку артиллерии, и успеха не имели.

- в Мариуполе захватчики наносят массированные артиллерийские и авиационные удары по "Азовстали" и продолжают блокировать украинские подразделения.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях росармия пыталась производить огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были попытки вести контрбатарейную борьбу.

- на Южнобугском направлении оккупанты активных боевых действий не вели.

- на Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Также захватчики продолжают инженерное оборудование занятых позиций.

Напомним, по данным командира 12НГУ гвардии Украины Дениса Шлеги, на "Азовстали" ныне находится около 600 раненых украинских военных, 40 из них – в очень тяжелом состоянии.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", россияне продолжают разрушать школы и жилые дома на Херсонщине.