"РоSSийское правительство ясно дало понять, что Основополагающий акт РоSSия-НАТО для него больше ничего не значит", - отметила глава МИД Германии.

Поведение РоSSии равносильно одностороннему отказу от соглашения о сотрудничестве с НАТО от 1997 года.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

"РоSSийское правительство ясно дало понять, что Основополагающий акт РоSSия-НАТО для него больше ничего не значит. Поэтому теперь мы должны признать, что этот базовый акт также был в одностороннем порядке разорван Россией , а не НАТО", - сказала Бербок.

Соглашение 1997 года было разработано для укрепления доверия и ограничения военного присутствия обеих сторон в Восточной Европе. В 2014 году после захвата РФ украинского Крыма НАТО приостановило практическое сотрудничество со страной-агрессором. РоSSия приостановила свою миссию в НАТО и закрыла офис альянса в Москве в октябре 2021 года в ответ на высылку роSSийских дипломатов.

Напомним, страны НАТО договорились поддерживать Украину и в дальнейшем, чтобы помочь ей "вытеснить РоSSию".