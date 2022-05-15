Тенденция к увеличению числа возвращающихся в Украину граждан сохраняется – ГПСУ

В Украину въезжают больше людей, чем уезжают.

Тенденция к увеличению числа возвращающихся в Украину граждан сохраняется – ГПСУ
Фото: facebook.com/DPSUkraine

В последние дни сохраняется тенденция к увеличению количества возвращающихся в Украину граждан. За минувшие сутки прибыли почти 46 тысяч человек, из них более 42 тысяч – украинцы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

При этом за сутки 14 мая через западную границу Украины с ЕС и Молдовой выехали более 37 тыс. человек, большинство из них, 22 тыс. граждан, пересекли польскую границу.

За прошедшие сутки 14 мая европейскую и молдавскую границу с Украиной пересекли почти 84 тыс. человек и более 20 тыс. транспортных средств.

Кроме того, 14 мая пограничники оформили 259 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, пассажиропоток из стран ЕС и Молдовы на въезд в Украину 16 апреля впервые с начала Россией войны превысил поток на выезд. Днем ранее такой факт впервые с 24 февраля был зафиксирован на польско-украинском участке границы.

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