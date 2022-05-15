Новостей.COM ⇒
2022-05-15
Страны НАТО должны предоставить Украине наступательное вооружение нового образца – Трасс
Глава МИД Британии заявила, что Украина испытывает крайнюю необходимость в новой артиллерии, информирует
© Liz Truss
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Вооруженным силам Украины нужно наступательное вооружение нового образца. Трасс отметила, что страны НАТО должны значительно увеличить военную поддержку Украине, информирует
"Путин должен столкнуться поражением в Украине, РоSSию нужно сдержать, и подобная агрессия никогда не должна повторяться. Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное вооружение НАТО", - подчеркнула глава МИД Британии.
По ее словам, Украина ощущает крайнюю необходимость в новой артиллерии и подготовке украинских защитников к использованию современного вооружения.
Анна Конюченко, ZN.ua