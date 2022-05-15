Жены боевиков “ЛНР” жалуются, что русские бросили их мужей и отошли от Харькова – видео

Митинг прошел возле военкомата.

Жены боевиков “ЛНР” жалуются, что русские бросили их мужей и отошли от Харькова – видео

Жены незаконно мобилизированных кремлевским режимом “ЛНР” в Луганской области в оккупированных Ровеньках митингуют и требуют встречи с главарем группировки Леонидом Пасечником, рассказал журналист Денис Казанский.

“Они рассказывают, что роSSийские военные отступили и бросили их мужей (речь о Харьковской области) без прикрытия”, - написал Казанский в Telegram-канале.

Он добавил, что женщины требуют придать ситуацию огласке.

“Правда, им не сказали, что Пасечник - просто смоляное чучелко, которое ничего не решает и никак не может им помочь, даже если бы и хотел этого. Решения принимаются в РоSSии. И как я уже не раз писал — жители Донбасса для роSSийских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко”, — подчеркнул Казанский.


Александр Хребет, ZN.ua

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