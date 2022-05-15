Венгрия имеет коррупционный газовый контракт с Россией , согласно которому цена на газ в разы ниже, чем для других европейских стран. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes .

"Венгрия имеет отдельный контракт по газу. Цена по этому контракту в разы ниже, чем цены на европейском рынке. Это как? Понятно, что это не просто так", - отметил он.

Галущенко подчеркнул, что это элемент влияния, требующий определенных действий от получающей этот бонус стороны.

"Например, не пускать Украину в НАТО. Разве это не коррупция? То же самое было с Украиной. Нам РоSSия дала скидку на газ, а мы продлили срок пребывания роSSийского Черноморского флота в Крыму. Что это, как не коррупция?", - подчеркнул министр..

В то же время, по словам Галущенко, Венгрия не может делать, что ей заблагорассудится, будучи членом ЕС ,

"Ключевое, что Венгрия является членом ЕС и должна выполнять коллегиальные решения Союза. Если одна страна идет против решения Евросоюза , то, в моем понимании, было бы честно, чтобы эта страна не могла бы рассчитывать на деньги, программы и возможности, которые дает ЕС ", – заявил министр.

Галущенко признал, что выход из этой ситуации для Венгрии будет проблемным, и что венгерское правительство может колебаться именно из-за последствий отказа от коррупционного роSSийского газа.

"Они говорят, что у них возрастут платежки. Да, действительно, возможно, цены вырастут. И политики должны объяснять избирателям, почему именно выросли цены. Это – бремя, которое они не хотят на себя брать. Но не надо снимать со счетов коррупцию, как явление. Поверьте, в некоторых странах ЕС , к сожалению, тоже есть коррупция", - подчеркнул он.

Напомним, в подобной ситуации оказалась и Германия, которая наряду с Венгрией является одним из основных лоббистов РФ в Европе. Оказалось, что Газпром продает газ Германии втрое дешевле европейских стран. Об этом стало известно летом прошлого года, во время пресс-конференции роSSийского президента Владимира Путина после переговоров с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Именно Германия выступала против американских санкций, введенных против строительства роSSийского газопровода "Северный поток-2". Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что газопровод "Северный поток-2" нужно достроить до конца.

Впоследствии оказалось, что при Меркеле немецкие НПЗ оказались фактически "оккупированными" роSSийским бизнесом , что дополнительно отрезало путь этой страны к принятию независимых решений в энергетической сфере.

Меркель создала экономические предпосылки для сегодняшних проблем в Украине и мире, в частности – ценой энергетической зависимости своей страны от РоSSии.