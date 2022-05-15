Санкции против РФ: есть три сценария обвала роSSийской экономики

Потеря импорта из стран Запада может снизить ВВП РоSSии, в зависимости от сценария, на 4-18%, а экспорта — на 1-25%, оценили в Институте Банка Финляндии. РоSSия сможет смягчить эффект санкций, но для этого потребуются альтернативные рынки. Об этом говорится в исследовании Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе роSSийской экономики), сообщают росСМИ.

Старший экономист BOFIT Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП РоSSии в краткосрочной перспективе. Сценарный анализ эффектов западных торговых санкций представлен в работе BOFIT, опубликованной 10 мая.

Эксперт взяла за основу таблицы «затраты-выпуск» за 2019 год для РоSSии и других стран из базы данных Азиатского банка развития (Росстат сводит аналогичные таблицы для РоSSии,.xlsx). Такие системы данных, в частности, показывают, сколько и какой импортной продукции используется в различных отраслях экономики. В случае с импортом в РоSSию рассмотрены три сценария: действующий санкционный режим (запрет на поставки в РоSSию товаров двойного назначения, различных технологий, предметов роскоши и т.д.), сценарий расширения эмбарго на все товары и услуги развитых стран и условно-экстремальный сценарий полного прекращения импорта в РоSSию из всех стран.

«Поскольку данные по затратам и выпуску представлены на относительно высоком уровне агрегации, мы приблизительно позиционируем действующий санкционный режим как прекращение экспорта в РоSSию из развитых стран (ЕС, США , Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Тайвань) в сферах машиностроения, электрического и электронного оборудования, транспортных средств, авиации, финансового посредничества и деловых услуг», — поясняет автор.

«Мы рассчитываем долю импорта из этих стран по соответствующим отраслям в использовании всеми производственными секторами РоSSии. Для простоты мы принимаем, что этот импорт в краткосрочной перспективе вовсе не может быть замещен внутренним производством или импортом из других стран. Таким образом, выпуск упадет пропорционально выбывшему импорту. Затем мы рассчитываем степень распространения этих потерь выпуска на другие отрасли через межотраслевые связи, чтобы оценить эффект на полный выпуск и добавленную стоимость в экономике», — пишет Симола.