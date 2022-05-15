Санкции против РФ: есть три сценария обвала роSSийской экономики

Изоляция РоSSии будет усиливаться.

Потеря импорта из стран Запада может снизить ВВП РоSSии, в зависимости от сценария, на 4-18%, а экспорта — на 1-25%, оценили в Институте Банка Финляндии. РоSSия сможет смягчить эффект санкций, но для этого потребуются альтернативные рынки. Об этом говорится в исследовании Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе роSSийской экономики), сообщают росСМИ.

Старший экономист BOFIT Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП РоSSии в краткосрочной перспективе. Сценарный анализ эффектов западных торговых санкций представлен в работе BOFIT, опубликованной 10 мая.

Эксперт взяла за основу таблицы «затраты-выпуск» за 2019 год для РоSSии и других стран из базы данных Азиатского банка развития (Росстат сводит аналогичные таблицы для РоSSии,.xlsx). Такие системы данных, в частности, показывают, сколько и какой импортной продукции используется в различных отраслях экономики. В случае с импортом в РоSSию рассмотрены три сценария: действующий санкционный режим (запрет на поставки в РоSSию товаров двойного назначения, различных технологий, предметов роскоши и т.д.), сценарий расширения эмбарго на все товары и услуги развитых стран и условно-экстремальный сценарий полного прекращения импорта в РоSSию из всех стран.

«Поскольку данные по затратам и выпуску представлены на относительно высоком уровне агрегации, мы приблизительно позиционируем действующий санкционный режим как прекращение экспорта в РоSSию из развитых стран (ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Тайвань) в сферах машиностроения, электрического и электронного оборудования, транспортных средств, авиации, финансового посредничества и деловых услуг», — поясняет автор.

«Мы рассчитываем долю импорта из этих стран по соответствующим отраслям в использовании всеми производственными секторами РоSSии. Для простоты мы принимаем, что этот импорт в краткосрочной перспективе вовсе не может быть замещен внутренним производством или импортом из других стран. Таким образом, выпуск упадет пропорционально выбывшему импорту. Затем мы рассчитываем степень распространения этих потерь выпуска на другие отрасли через межотраслевые связи, чтобы оценить эффект на полный выпуск и добавленную стоимость в экономике», — пишет Симола.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Население Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страныНаселение Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страны
ВСУ выиграли битву за Харьков: победу уже признали в "роSSийской" ВикипедииВСУ выиграли битву за Харьков: победу уже признали в "роSSийской" Википедии
Президент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против УкраиныПрезидент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против Украины
Правительство зафиксировало 331 военное преступление россиян против культурного наследия УкраиныПравительство зафиксировало 331 военное преступление россиян против культурного наследия Украины
WSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 векаWSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 века
Введение ЕС новых санкций против РФ будет обсуждаться вместе с главой украинского МИДВведение ЕС новых санкций против РФ будет обсуждаться вместе с главой украинского МИД
Финансовая разведка Украины противостоит РоSSии на экономическом фронте: чего удалось добитьсяФинансовая разведка Украины противостоит РоSSии на экономическом фронте: чего удалось добиться
Венгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефтиВенгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефти
Венгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефтиВенгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефти
Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против УкраиныЗеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости