Подоляк раскритиковал руководство РФ: «Люди, имеющие минус интеллекта»

Советник главы Офиса президента заявил, что вести переговоры с роSSийской стороной невозможно, информирует ZN.ua.

Подоляк раскритиковал руководство РФ: «Люди, имеющие минус интеллекта»
© Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике политическое руководство РФ, назвав местных чиновников «интеллектуальными нулями».

В эфире национального телемарафона представитель ОП отметил, что не видит никакой возможности завершить войну с Россией дипломатическим путем.

«Я считаю, что политически и дипломатически можно решить любые вопросы, если ты разговариваешь с адекватным человеком. К сожалению, уже 80 дней идет жестокая война, политическое руководство РФ имеет объективную картинку, но до сих пор неадекватно оценивает то, что делает. Посмотрите на выступления Лаврова, посмотрите на их уровень. Это интеллектуальные нули, это люди, у которых минус интеллекта. Как с ними можно о чем-то говорить?, – заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что роSSийская власть неадекватно воспринимает окружающий ее мир и постоянно противоречит сама себе.


Александр Кричковский, ZN.ua

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