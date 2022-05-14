Путин тяжело болен раком крови, заявил один из роSSийских олигархов - СМИ
О возможной онкологической болезни Путина говорят с 2014 года, но Кремль всё отвергает, информирует
Президент РоSSии Владимир Путин тяжело болен раком крови, сообщает
По словам олигарха, хорошо известные проблемы со спиной Путина связаны с раком крови, и в октябре ему сделали операцию на спине.
В 11-минутной записи олигарх критически отозвался о вторжении РоSSии в Украину и сказал: «Мы все надеемся, что Путин умрет от рака или в результате государственного переворота».
«Он полностью разрушил экономику РоSSии, экономику Украины и многие другие экономики. У него проблемы с головой. Один сумасшедший может перевернуть весь мир с ног на голову», - сказал олигарх.