Президент РоSSии Владимир Путин тяжело болен раком крови, сообщает New Lines со ссылкой на заявление одного роSSийского олигарха западному венчурному капиталисту, который на условиях анонимности передал журналистам аудиозапись разговора, пишет Insider .

По словам олигарха, хорошо известные проблемы со спиной Путина связаны с раком крови, и в октябре ему сделали операцию на спине.

В 11-минутной записи олигарх критически отозвался о вторжении РоSSии в Украину и сказал: «Мы все надеемся, что Путин умрет от рака или в результате государственного переворота».

«Он полностью разрушил экономику РоSSии, экономику Украины и многие другие экономики. У него проблемы с головой. Один сумасшедший может перевернуть весь мир с ног на голову», - сказал олигарх.