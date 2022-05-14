За прошлые сутки враг не наносил ударов по Харькову, - Синегубов

Отступая с Харьковщины, враг заминировал дворы, лесополосы, обочины дорог.

За прошлые сутки враг не наносил ударов по Харькову, - Синегубов
Фото: скриншот

13 мая роSSийские оккупанты обстреливали Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовую и другие населенные пункты Харьковщины.

Об этом в Телеграмм заявил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В минувшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие. Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", - написал Синегубов.

По его словам, жители уже начинают возвращаться в свои дома в освобожденных поселках.

"Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.п. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения», – добавил руководитель ОВА.

Напомним, что 12 мая в Харьковской области вследствие обстрелов погибло 5 человек, пострадали 17.

11 мая в результате обстрела Харьковской области погиб человек, обстреляли Дергачи и Малую Даниловку.

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