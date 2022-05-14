План оккупантов по окружению ВСУ в Луганской области с треском провалился: в CNN назвали причину

Кроме техники, войска РФ потеряли и инженерно-мостовое оборудование. Эти ресурсы недешевые, они не доступны в больших количествах, информирует ZN.ua.

План оккупантов по окружению ВСУ в Луганской области с треском провалился: в CNN назвали причину
© InformNapalm

В начале этой недели россияне только в районе реки Северский Донец потеряли более 70 единиц техники. Журналисты CNN проанализировали отснятые там видео и пришли к выводу, что оккупанты теперь не смогут окружить ВСУ в Луганской области - этот план "с треском провалился".

По данным СМИ, наши военные предотвратили 9 попыток оккупантов форсировать реку. Таким образом, ВСУ уничтожили не менее 73 единиц техники, в том числе танков Т-72 и различных БМП. Также по количеству обломков журналисты пришли к выводу, что было уничтожено еще 30 машин пехоты. Сюда не входят те, которые были уничтожены при переправе через реку.

Помог определить место скопления рашистов шум моторизованных буксиров.

"Следовательно, это, вероятно, более серьезная неудача для русских, чем некоторые предполагали. Вероятно, это привело к тому, что не только БТГ, но и целая бригада потеряла большую часть своей боевой мощи", – заявил бывший генерал-майор ВС Австралии Мик Райан.

Также оккупанты потеряли инженерно-мостовое оборудование, а возможно и саперов. Эти ресурсы недешевы, не доступны в больших количествах, но они очень нужны при наступлении.

"Неспособность русских продвинуться с севера через реку, вероятно, замедлила их наступление в Луганском направлении, которое на данный момент зависит от войск, передвигающихся с востока и юга через линии фронта, которые мало продвинулись за месяц", - пишет СМИ.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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