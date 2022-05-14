Берут на войну даже женщин: рашисты начали масштабную мобилизацию на оккупированных территориях
РоSSия проводит на оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды ВС РФ призывают даже женщин.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует
В частности, скрытая мобилизация началась в оккупированном Крыму. Как утверждают в МВД, это - хорошие новости для Украины, поскольку многие граждане при призыве откажутся воевать против украинской армии и будут сдаваться в плен ВСУ.
"По распоряжению Евпаторийского горвоенкома, всем лицам мужского пола до 60 лет, прописанным в г. Саки и Сакском районе, находящимся в запасе категории А и Б, необходимо прибыть в период с 16 по 20 мая 2022г. в военкомат для проведения сверки. При себе необходимо иметь: паспорт и военный билет", - проинформировали оккупационные власти жителей Крыма.
Мобилизация также началась на временно неподконтрольном Украине Донбассе. Как сообщает Telegram-канал "Смерть оккупанта", ВС РФ готовы призывать даже женщин.
Такой тип мобилизации проходит на территории ОРЛО. Оккупационные власти проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности:
- бухгалтер;
- повар;
- медсестра;
- лаборант;
- водитель;
- машинист;
- уборщик.