Берут на войну даже женщин: рашисты начали масштабную мобилизацию на оккупированных территориях

РоSSия проводит на оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды ВС РФ призывают даже женщин.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Апостроф.

В частности, скрытая мобилизация началась в оккупированном Крыму. Как утверждают в МВД, это - хорошие новости для Украины, поскольку многие граждане при призыве откажутся воевать против украинской армии и будут сдаваться в плен ВСУ.

"По распоряжению Евпаторийского горвоенкома, всем лицам мужского пола до 60 лет, прописанным в г. Саки и Сакском районе, находящимся в запасе категории А и Б, необходимо прибыть в период с 16 по 20 мая 2022г. в военкомат для проведения сверки. При себе необходимо иметь: паспорт и военный билет", - проинформировали оккупационные власти жителей Крыма.

Мобилизация также началась на временно неподконтрольном Украине Донбассе. Как сообщает Telegram-канал "Смерть оккупанта", ВС РФ готовы призывать даже женщин.

Такой тип мобилизации проходит на территории ОРЛО. Оккупационные власти проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности:

  • бухгалтер;
  • повар;
  • медсестра;
  • лаборант;
  • водитель;
  • машинист;
  • уборщик.


Богдан Соловьев, Апостроф

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